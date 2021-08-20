İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na protesto şoku! | Video
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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ziyaret için geldiği Adalar'da toplanmayan çöpler nedeniyle Adalıların protestosuyla karşılaştı.