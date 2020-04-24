Video Haber İstanbul Emniyeti’nden coşkulu 23 Nisan kutlaması! İstiklal Marşı'nı böyle okudular... | Video

İstanbul Emniyeti’nden coşkulu 23 Nisan kutlaması! İstiklal Marşı'nı böyle okudular... | Video

İstanbul Emniyeti’nden coşkulu 23 Nisan kutlaması! İstiklal Marşı'nı böyle okudular... | Video
24.04.2020 | 11:17
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100’üncü kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için dün saat 21:00’de İstiklal Marşı okudu. O coşkulu anlar kameralara yansıdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100’üncü kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için dün saat 21:00’de milyonlarca vatandaş evlerinin balkonlarına ve camlarına çıkarak hep bir ağızdan İstiklâl Marşı’nı söyledi.

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