İstanbul Emniyeti’nden coşkulu 23 Nisan kutlaması! İstiklal Marşı'nı böyle okudular... | Video

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100’üncü kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için dün saat 21:00’de İstiklal Marşı okudu. O coşkulu anlar kameralara yansıdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100’üncü kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için dün saat 21:00’de milyonlarca vatandaş evlerinin balkonlarına ve camlarına çıkarak hep bir ağızdan İstiklâl Marşı’nı söyledi.