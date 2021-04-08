İstanbul Eyüpsultan’da iki grup arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu | Video
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Açılan ateş sonucu bir kişi yaralanırken silahlı grup ise olay yerinde bulunan bir araca binerek kayıplara karıştı. O anlar çevrede bulunan görgü tanıkları tarafından saniye saniye kaydedildi.