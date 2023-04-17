İstanbul Finans Merkezi açıldı! Bakan Kurum: "İFM, Londra ve New York ile rekabet edecek" | Video
İstanbul'da istihdama ve üretime katkı sağlayacak İstanbul Finans Merkezi'nin açılışına konuşma yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Yatırım değeri olarak 65 milyar lirayı bulan İFM ülkemizi dünyayla yarışır hale getirecek." dedi. Kurum ayrıca, "15 Mayıs sabahı da kaldığımız yerden eser siyaseti yapmaya devam edeceğiz. Medeniyet birikimimizi geleceğe taşıyarak finansal anlamda da ülkemizin refahını artıracak eşsiz yatırımı kazandıran Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Sayın Berat Albayrak'a, Lüfti Elvan'a, Nureddin Nebati'ye BDDK, SPK, Merkez Bankası'na burada çalışan mimar, mühendis ve işçi kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.
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