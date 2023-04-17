İstanbul Finans Merkezi açıldı! Başkan Erdoğan: "10 yıllık çetin bir mücadelenin ürünü" | Video
Dünyanın en büyük şehirleri arasında yer alan İstanbul'u yine dünyada ekonomi ve finans alanında en önde gelen şehirleri arasına sokacak İstanbul Finans Merkezi açılıyor. Açılışta Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açılışta, "İstanbul'u dünyanın sayılı finans merkezlerinden biri haline getireceğiz demiştik ve getirdik. Şimdi de bu işin fiziki şartlarını oluşturduk" ifadelerini kullandı.
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