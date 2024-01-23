İstanbul genelinde "Huzur" uygulaması yapıldı
İstanbul'da polis ekipleri tarafından ‘Huzur İstanbul Uygulaması’ gerçekleştirildi. Araçlar didik didik aranırken, şüpheli şahıslara Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.
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