Video Haber İstanbul Havalimanı 4 yılda 160 milyondan fazla yolcu ağırladı | Video
İstanbul Havalimanı 4 yılda 160 milyondan fazla yolcu ağırladı | Video

İstanbul Havalimanı 4 yılda 160 milyondan fazla yolcu ağırladı | Video

30.10.2022 | 12:02

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Kısa sürede dünyanın en önemli küresel aktarma merkezlerinden biri haline gelen İstanbul Havalimanı, 4 yılda 160 milyondan fazla yolcuyu ağırladı.

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29 Ekim 2018'de açılan İstanbul Havalimanı 4'üncü yaşını kutluyor. Kısa sürede yolcu ve uçuş sayılarında dünyadaki rakiplerini geride bırakan İstanbul Havalimanı, salgın sürecinin ardından normalleşmeyle beraber yakaladığı güçlü trendini devam ettiriyor. Dünyanın en önemli aktarma merkezleri arasında yerini alan havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi verilerine göre bu yılın 3'üncü çeyreğinde en fazla yolcu ağırlayan havalimanları sıralamasında İstanbul Havalimanı 19 milyon 957 bin 147 yolcuyla Avrupa havalimanları arasında birinci olarak Londra, Paris ve Amsterdam havalimanlarını geride bıraktı.

Bu yılın ocak-eylül döneminde ise 313 bin 778 uçuşa ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı, 47 milyon 571 bin 888 yolcuyu ağırladı. 4 yılda toplam 1 milyon 109 bin 386 uçağın iniş kalkış yaptığı İstanbul Havalimanı'nı 160 milyon 268 binden fazla yolcu kullandı. Avrupa'nın en zorlu havacılık sınavlarından birini verdiği 2022 Temmuz ayında, İstanbul Havalimanı günlük bin 422 uçuşla rekor kırdı. 2019 yılında 329 bin 900 uçuş ve 52 milyon 9 bin 220 yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı, bu rakamları 2023 yılına kalmadan yakalama hedefinde.

İSTANBUL HAVALİMANI'NA 60'TAN FAZLA ÖDÜL
Öte yandan, seyahat dergisi Conde Nast Traveler'ın okuyucularının "dünyanın en iyi havalimanı" seçtiği İstanbul Havalimanı, açıldığı günden bu yana 60'tan fazla ödül aldı.

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