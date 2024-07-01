İstanbul Havalimanı'nda rekor | Video
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 30 Haziran tarihinde tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaşarak rekor kırdığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda söz konusu tarihte dış hatlarda 205 bin 721, iç hatlarda da 62 bin 554 olmak üzere toplam 268 bin 275 yolcuya hizmet verildiğini ve tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaşıldığını açıkladı.
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