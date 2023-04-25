İstanbul Kartal’da bot faciası! Denize düşen 1 kişi kayboldu,1 kişi kurtarıldı | Video

Kartal Dragos sahilinde botla denize açılan iki kişi, denize düştü. Denize düşen1 kişi ekipler tarafından kurtarılırken 1 kişi denize kayboldu. Ekipler gece saatlerine kadar denize arama yaptı ancak kaybolan kişiye ulaşılamadı.