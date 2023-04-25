Video Haber İstanbul Kartal’da bot faciası! Denize düşen 1 kişi kayboldu,1 kişi kurtarıldı | Video
İstanbul Kartal’da bot faciası! Denize düşen 1 kişi kayboldu,1 kişi kurtarıldı | Video

İstanbul Kartal’da bot faciası! Denize düşen 1 kişi kayboldu,1 kişi kurtarıldı | Video

25.04.2023 | 00:28

Kartal Dragos sahilinde botla denize açılan iki kişi, denize düştü. Denize düşen1 kişi ekipler tarafından kurtarılırken 1 kişi denize kayboldu. Ekipler gece saatlerine kadar  denize arama yaptı ancak kaybolan kişiye ulaşılamadı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Kartal’da bot faciası! Denize düşen 1 kişi kayboldu,1 kişi kurtarıldı | Video 01:29
İstanbul Kartal’da bot faciası! Denize düşen 1 kişi kayboldu,1 kişi kurtarıldı | Video 25.04.2023 | 00:28
Kızılelma uçuş testinde bir ilk! Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar Akıncı kol uçuşu gerçekleştirdi | Video 01:43
Kızılelma uçuş testinde bir ilk! Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar Akıncı kol uçuşu gerçekleştirdi | Video 24.04.2023 | 23:51
SON DAKİKA | Bakan Kurum Yarısı Bizden kampanyasının detaylarını açıkladı: İlave destek verebiliriz | Video 01:33:05
SON DAKİKA | Bakan Kurum "Yarısı Bizden" kampanyasının detaylarını açıkladı: İlave destek verebiliriz | Video 24.04.2023 | 23:34
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Manisa’da önemli açıklamalar | Video 54:28
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Manisa’da önemli açıklamalar | Video 24.04.2023 | 20:03
Başkan Erdoğan açıkladı: Togg’a özel kredi | Video 01:37
Başkan Erdoğan açıkladı: Togg'a özel kredi | Video 24.04.2023 | 19:59
Son Dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Çankırı’da önemli açıklamalar | Video 28:44
Son Dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Çankırı’da önemli açıklamalar | Video 24.04.2023 | 19:56
Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş’ın mektubunu okudu: 14 Mayıs’tan sonra gelip kendisi konuşacak | Video 01:04
Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın mektubunu okudu: 14 Mayıs'tan sonra gelip kendisi konuşacak | Video 24.04.2023 | 19:46
Kılıçdaroğlu’na Ardahan’da soğuk duş ! Konuşurken halk alanı terk etti | Video 00:33
Kılıçdaroğlu'na Ardahan’da soğuk duş ! Konuşurken halk alanı terk etti | Video 24.04.2023 | 18:26
Bakan Kurum, Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni’ne katıldı | Video 06:52
Bakan Kurum, Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'ne katıldı | Video 24.04.2023 | 18:11
Başkan Erdoğan: Yok dedikleri fabrikada her 3 dakikada 1 Togg üretiliyor | Video 23:31
Başkan Erdoğan: "Yok dedikleri fabrikada her 3 dakikada 1 Togg üretiliyor" | Video 24.04.2023 | 16:51
Muharrem İnce’den AK Parti’nin polisi nasıl sizi koruyor diyen vatandaşa tepki | Video 01:14
Muharrem İnce'den "AK Parti'nin polisi nasıl sizi koruyor" diyen vatandaşa tepki | Video 24.04.2023 | 16:08
TOGG CEO’su Karakaş: Teslimatlar ay sonu başlayacak, önümüzdeki yıl üretim kapasitesi artacak | Video 07:05
TOGG CEO'su Karakaş: "Teslimatlar ay sonu başlayacak, önümüzdeki yıl üretim kapasitesi artacak" | Video 24.04.2023 | 15:09
MHP Lideri Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu etnik ve mezhep kışkırtıcılığına soyunmuştur | Video 18:03
MHP Lideri Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu etnik ve mezhep kışkırtıcılığına soyunmuştur" | Video 24.04.2023 | 14:55
Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe verdi: Ticari araçta ÖTV muafiyeti | Video 28:02
Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe verdi: Ticari araçta ÖTV muafiyeti | Video 24.04.2023 | 14:54
Kaftancıoğlu’nun Türkiye düşmanı paylaşımları yeniden gündem oldu! CHP’lilerin sözde Ermeni soykırımına bakışı | Video 05:13
Kaftancıoğlu’nun Türkiye düşmanı paylaşımları yeniden gündem oldu! CHP'lilerin sözde Ermeni soykırımına bakışı | Video 24.04.2023 | 14:33
Emekli ve memur Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte yeni emekli ve memur zamlı maaş tablosu | Video 09:48
Emekli ve memur Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte yeni emekli ve memur zamlı maaş tablosu | Video 24.04.2023 | 14:30
Kentsel dönüşüm kredisi, kira yardımı dahil Yarısı Bizden Kampanyası için detaylar belli oldu | Video 02:43
Kentsel dönüşüm kredisi, kira yardımı dahil "Yarısı Bizden Kampanyası" için detaylar belli oldu | Video 24.04.2023 | 14:31
Başkan Erdoğan Bursa’daki açılışa Togg ile geldi | Video 13:58
Başkan Erdoğan Bursa'daki açılışa Togg ile geldi | Video 24.04.2023 | 14:15
Milli Eğitim Bakanı Özer: Deprem bölgesindeki 10 ilde eğitim verilmeyen hiçbir ilçe kalmadı | Video 04:12
Milli Eğitim Bakanı Özer: "Deprem bölgesindeki 10 ilde eğitim verilmeyen hiçbir ilçe kalmadı" | Video 24.04.2023 | 12:47
Yaşar Okuyan, Kılıçdaroğlu’na ateş püskürdü: FETÖ’cü alçakların ne işi var | Video 00:41
Yaşar Okuyan, Kılıçdaroğlu’na ateş püskürdü: "FETÖ'cü alçakların ne işi var" | Video 24.04.2023 | 12:57

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA