İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda ele geçirilen silahlar emniyette sergilendi | Video
Silah kaçakçılarına yönelik İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmatların sergisi yapıldı. Operasyon çerçevesinde yakalanan şüpheliler, yasadışı silah üretimi ve ticareti yapmak, çok miktarda silahı bütün ve parça halinde başka kişilere aktarmak ve çıkar amaçlı organize çeteler ile uyuşturucu tacirlerine silah temin etmekle suçlanıyor.
POLİSİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRIDA BENZER MARKA SİLAHLAR ÇIKINCA SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ
Kağıthane'de 25 Ağustos 2023 tarihinde uyuşturucu çetelerine karşı yapılan operasyonda saldırıya uğrayan polis memuru Hakan Telli, şehit düşmüştü. Menfur saldırının ardından seri operasyonlar düzenleyen İstanbul polisi, 39 şüpheliyi yakalarken, bu kişilere ait ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirmişti. O tarihlerde ele geçirilen silahların izini süren İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı birimler, bazı silahların yasal fabrikada yasadışı yollarla üretildiği istihbaratına ulaştı. İstanbul, Ankara ve Antalya'da bir firmaya ait atölyelerde üretildiği saptanan silahların çetelere ve yeraltı örgütlerine pazarlandığı ortaya çıkarıldı. Hakan Telli'nin şehit edilmesinde ele geçirilen söz konusu markaya ait silahın izi sürülerek devam edilen çalışmalar, polisi 'Mahzeni-28' operasyonuna kadar götürdü ve söz konusu silahlar ele geçirildi.
YASADIŞI SİLAH TİCARETİ DEŞİFRE EDİLDİ
Yürütülen soruşturma çerçevesinde 3 uzun namlulu tüfek, 236 otomatik silah, 340 otomatik silah parçası, 251 silah üst gövdesi, 287 dipçik, 2 bin 572 namlu ve 110 şarjör, bin 17 tabanca, 190 tabanca üst sürgü takımı, 682 tabanca namlusu, 2 bin 5 tabanca gövdesi, 827 sürgüsü, 153 kabzası ve 435 tabanca seri aparatı, silah kalıpları, çeşitli çapta 5 bin mermi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 bin lira para ile çok sayıda silah parçalarının ele geçirildiği operasyon, İstanbul, Ankara, Antalya, Düzce, Eskişehir, Kocaeli, Mersin, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yalova'da gerçekleştirilmişti.
Emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, yasadışı silah üretimi ve ticareti yapmak, çok miktarda silahı bütün ve parça halinde başka kişilere aktarmak ve çıkar amaçlı organize çeteler ile uyuşturucu tacirlerine silah temin etmekle suçlanıyor.
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