İstanbul merkezli 5 ilde PKK operasyonu

İstanbul'da terör örgütü PKK’nın KCK Türkiye Meclisi çatısı altında Azınlıklar ve İnanç komisyonu adı altında faaliyet yürüten 28 şüpheliyi yakalamak için İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. Tüm şüpheliler belirlenen adreslerinde kıskıvrak yakalandı.