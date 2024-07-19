İstanbul merkezli 6 ilde suç örgütü operasyonu: 46 tutuklama | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 6 ilde elebaşılığını yurt dışında firar olan Abdullah Çapkan ve cezaevinde olan Ramazan Taş’ın yaptığı birbiriyle husumetli 2 ayrı suç örgütüne yönelik “Kuyu-9” operasyonlarının düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda 47 şüpheli yakalanırken 46’sı tutuklandı.
Operasyonlara sonucu 47 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 46'sı tutuklanırken 1'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Ayrıca operasyonlar sonucu 20 adet ruhsatsız tabanca ve muhtelif miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
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