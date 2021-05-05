Video Haber İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün güncel talebe yapılanmasına yönelik operasyon | Video

İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün güncel talebe yapılanmasına yönelik operasyon | Video

İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün güncel talebe yapılanmasına yönelik operasyon | Video
05.05.2021 | 08:25

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İstanbul merkezli 7 ilde, FETÖ'nün güncel talebe yapılanmasına yönelik haklarında gözaltı kararı verilen 19 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler İstanbul merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/PDY'nin güncel talebe yapılanmasına yönelik haklarında gözaltı kararı verilen 19 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyon düzenlenen ilçeler arasında Şişli, Kağıthane, Ümraniye ve Üsküdar da yer alırken baskın yapılan adreslerde ekipler didik didik arama yaptı. Operasyon kapsamında bilgisayar, flash bellek ve çeşitli dökümanlara el konulurken çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyonla ilgili çalışmalar sürdüğü belirtildi.

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