İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı | Video 17.05.2023 | 09:33 Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının TSK’daki hücre üyelerine yönelik İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında 3 aktif astsubay, 2 uzman çavuş ve bir ihraç üsteğmenin de bulunduğu 15 şüphelinin yakalandığı bildirildi VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarda, daha önce yakalanan örgüt itirafçılarından yola çıkan İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, TSK içindeki yeni FETÖ üyelerini tespit etti. Yürütülen soruşturma çerçevesinde örgüte bağlı olarak eylem ve faaliyet yürüttüklerine dair ifade ve teşhis beyanları bulunan söz konusu şüphelilerin, FETÖ mensuplarınca başvurulan örgütün gizli haberleşme yöntemi olan "Ankesör/Büfe" telefonlarından ardışık aranmak suretiyle örgüt mensubu şahıslarla iletişim kurdukları, yapılan mülakat sınavlarında aday numarası üzerinden kodlama yapılmak suretiyle örgüt mensuplarını kamu görevlerine sızdırdıkları saptandı. Yapılan çalışmaların ardından aralarında TSK'da aktif olarak görülen 3 astsubay, 2 aktif uzman çavuş, 1 aktif uzman erbaş, 1 ihraç üsteğmen 1 ihraç teğmen 1 emekli olmuş astsubay 1 istifa etmiş uzman çavuş, 7 eski askeri öğrenci ve 1 avukat olmak üzere toplam 19 FETÖ/PDY mensubu için savcılık tarafından yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul TEM Şubeye bağlı ekipler bu sabah İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda aranan 19 FETÖ üyesinin 15'i yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalar ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye de el konuldu.

Yakalanan 15 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, zanlıların üçünün yurtdışına firar ettiği, bir FETÖ üyesinin ise adresini değiştirdiği gerekçesi ile bulunamadığı kaydedildi.