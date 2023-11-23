İstanbul Modern Sinema Locarno Film Festivali’ni İstanbul’a taşıyor!
İstanbul Modern Sinema, dünyanın en eski festivallerinden biri olan Locarno Film Festivali’ni İstanbul’a taşıyor.
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