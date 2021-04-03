İstanbul Şişli'de kaldırımda tam 100 bin lira bulan kişi cebine koyup yola devam etti | Video

İstanbul Şişli'de Mustafa B. isimli bir kişi, çantasındaki bir evrağı almak isterken yanında bulunan 100 bin lirasını yere düşürdü. Yüklü miktardaki parasını düşürdüğünü fark etmeyen Mustafa B. yürümeye devam ederken arkasından gelen bir kişi yerde bulduğu parayı alarak hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. İhbar üzerine harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi söz konusu 100 bin lira ile beraber ikamet ettiği adreste yakalayarak gözaltına aldı.