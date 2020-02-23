İstanbul Sultangazi'de şoke eden hırsızlık! Güpegündüz apartmanın... | Video
İstanbul Sultangazi'de bir apartmanın dış kapısı güpegündüz hırsızlar tarafından çalındı. Çalınan kapının tamir edilmek üzere götürüldüğünü düşünen apartman sakinleri hırsızlara müdahale etmedi. Gerçek ise apartman sahibinin aranmasıyla ortaya çıktı.
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