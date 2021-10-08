Video Haber İstanbul trafiğinde son durum... Trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı! | Video
İstanbul trafiğinde son durum... Trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı! | Video

İstanbul trafiğinde son durum... Trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı! | Video

08.10.2021 | 19:08

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OTOMATİK OYNAT

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İstanbul'da mesai sonuyla birlikte trafik kilitlendi. Detaylar A Haber'de...

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