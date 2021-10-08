İstanbul trafiğinde son durum... Trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı! | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Gürcistan’da 5 katlı bina çöktü | Video 08.10.2021 | 18:10
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'Polis tutanağını sildireceğiz' deyip 500 bin dolar istemişler | Video 08.10.2021 | 17:58
03:37
02:58
Haşmet Babaoğlu | Belliydi aslında... 08.10.2021 | 17:30
07:13
02:24
Engin Ardıç | Türkiye’yi bitirirler 08.10.2021 | 15:25
02:12
Mehmet Barlas | Akşener’in hayal dünyası 08.10.2021 | 15:23
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Başkan Erdoğan, Cuma namazı için Eyüp Sultan Camii'ne geldi | Video 08.10.2021 | 13:27
21:20
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Bakan Akar'dan Yunanistan’a "provokasyon" tepkisi | Video 08.10.2021 | 10:18
03:31
Bakan Akar: "Terörist neredeyse hedefimiz orasıdır" | Video 08.10.2021 | 10:04
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FETÖ'nün mahrem sorumluları adliyeye sevk edildi | Video 08.10.2021 | 08:51
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Yavuz Donat | Harran 07.10.2021 | 17:41
03:12
Haşmet Babaoğlu | Et, toprak, su derken... Gerçek başka mı? 07.10.2021 | 17:38
03:31
Bakan Akar: Saldırıyı gerçekleştiren 5 terörist ölü olarak ele geçirildi 07.10.2021 | 16:27
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Engin Ardıç | Üniversiteyi kaşıyacaklar 07.10.2021 | 12:55
İstanbul'da mesai sonuyla birlikte trafik kilitlendi. Detaylar A Haber'de...