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OTOMATİK OYNAT
04:25
İstanbul trafiğinde son durum | Video 06.10.2021 | 19:04
01:55
07:06
Yavuz Donat | Tarih... Kültür... Ve sığınmacılar 06.10.2021 | 16:41
04:26
01:51
03:53
Hilal Kaplan | Parlamenter sistem nostaljisi 06.10.2021 | 16:13
04:20
Melih Altınok | Tarım Kredi Kooperatifleri kâr hedeflemeli mi? 06.10.2021 | 16:12
03:02
Engin Ardıç | Elektrik boykotu 06.10.2021 | 16:10
02:29
Mehmet Barlas | İran endişelenmemelidir 06.10.2021 | 16:08
06:21
01:25
Başkan Erdoğan: "Meral Akşener hayali bir makama talip oldu" | Video 06.10.2021 | 13:17
00:50
03:26
Bakan Karaismailoğlu Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda konuştu | Video 06.10.2021 | 13:05
54:18
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar | Video 06.10.2021 | 13:06
01:40
MİT'ten PKK'ya operasyon! Dağlıca saldırısının faili öldürüldü | Video 06.10.2021 | 13:07
01:14
FOX TV'de 6-7 Ekim olaylarının yıl dönümünde Demirtaş güzellemesi | Video 06.10.2021 | 11:48
02:28
00:15
MSB açıkladı! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi | Video 06.10.2021 | 10:14
00:51
SON DAKİKA: Ankara’da FETÖ’nün hücre evlerine baskın 06.10.2021 | 10:06
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Boğaziçi Üniversitesi'nde terör estiren 10 kişi gözaltında | Video 06.10.2021 | 09:23
İstanbul'da mesai sonuyla birlikte trafikte yoğunluk gözlemlendi. Trafik yoğunluğu yüzde 69 civarında olduğu tespit edildi. Detaylar A Haber'de...