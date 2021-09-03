İstanbul Valiliği'nden Meral Akşener'in iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmıyor | Video
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İstanbul Valiliği, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sosyal medyada yaptığı paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı. İddiaları reddeden valilik, "Valilik Makamında yapılan görüşmede Vali Ali Yerlikaya tarafından sarf edildiği iddia edilen “Çengiler gibi kravat takmış gelmişsin.” ifadesi kesinlikle kullanılmamıştır ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.