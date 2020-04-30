İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı! Sağlık çalışanlarına ücretsiz taksi hizmeti | Video

Sağlık çalışanlarına bir destek de taksicilerden geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 12.500 ücretsiz sefer yapılacağını açıkladı. Yerlikaya, "Sağlık çalışanlarımıza taksicilerden büyük destek. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası 300, İstanbul Havalimanı Taksi Kooperatifi 50 Taksi ile sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, BiTaksi ve MasterCard_TR ise 12.500 sefer sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak." dedi.