İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı! Sağlık çalışanlarına ücretsiz taksi hizmeti | Video
VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:40
00:54
01:15
01:31
09:07
"Döviz enflasyon üzerinde baskılayıcı bir etki oluşturmayacak" | Video 30.04.2020 | 16:29
01:19
Sümer Ezgü, canlı yayında tabureden düştü, kahkahaya boğuldu! | Video 30.04.2020 | 16:35
04:43
“Merkez Bankası 50 ile 100 baz puan arasında faiz indirebilir" | Video 30.04.2020 | 16:16
00:41
Özgür Özel’in ardından Canan Kaftancıoğlu da, darbe imasında bulundu | Video 30.04.2020 | 15:43
01:11
Türkiye'den ABD'ye ikinci yardım uçağı | Video 30.04.2020 | 15:33
01:17
01:41
3 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'da tehlikeli yoğunluk! | Video 30.04.2020 | 15:30
10:00
01:59
CHP'li Canan Kaftancıoğlu ifade veriyor | Video 30.04.2020 | 15:22
06:44
12:10
03:10
"Enflasyonun bir sorun olarak karşımıza çıkacağını düşünmüyorum" | Video 30.04.2020 | 14:07
01:49
04:21
"Virüste ikinci dalga yaşarsak etkisini..." | Video 30.04.2020 | 13:44
02:03
Sağlık çalışanlarına bir destek de taksicilerden geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 12.500 ücretsiz sefer yapılacağını açıkladı. Yerlikaya, "Sağlık çalışanlarımıza taksicilerden büyük destek. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası 300, İstanbul Havalimanı Taksi Kooperatifi 50 Taksi ile sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, BiTaksi ve MasterCard_TR ise 12.500 sefer sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak." dedi.