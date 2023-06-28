İstanbul Valisi Davut Gül A Haber'de! "İstanbul'da yaşam daha kaliteli hale gelecek" | Video

İstanbul Valisi Davut Gül, bayram namazı sonrası A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Gül, "İstanbul’un çözülemeyecek hiçbir sorunu yok" ifadelerini kullandı ve "İstanbul’da yaşam daha kaliteli hale gelecek." dedi.