İstanbul ve Ankara'da terör örgütü PKK operasyonu | Video

İstanbul ve Ankara'da terör örgütü PKK'ya yönelik 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. İstanbul'da 6, Ankara'da 8 adrese yönelik eş zamanlı baskınlarda terör örgütüne eleman kazandırmak için faaliyetlerde bulunduğu belirlenen eski HDP Esenler İlçe Başkanı N.B.Ö. ile eylemlere katıldığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.