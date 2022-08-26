Video Haber İstanbul'a dolu yağdı | Video
İstanbul'a dolu yağdı | Video

İstanbul'a dolu yağdı | Video

26.08.2022 | 18:38

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA | SİPER adım adım yükseliyor! Malazgirt’in yıldönümünde ecdadın şanına yakışır bir başarı! | Video 01:07
SON DAKİKA | SİPER adım adım yükseliyor! Malazgirt’in yıldönümünde ecdadın şanına yakışır bir başarı! | Video 26.08.2022 | 19:30
İstanbul’a dolu yağdı | Video 01:43
İstanbul'a dolu yağdı | Video 26.08.2022 | 18:38
İstanbul Esenyurt’ta aniden bastıran yağmur su baskınlarına neden oldu | Video 01:58
İstanbul Esenyurt'ta aniden bastıran yağmur su baskınlarına neden oldu | Video 26.08.2022 | 18:34
İstanbul’da yine aynı manzara! Sağanak etkili oldu, araçlar yolda kaldı | Video 01:18
İstanbul'da yine aynı manzara! Sağanak etkili oldu, araçlar yolda kaldı | Video 26.08.2022 | 18:31
SON DAKİKA | Şarkıcı Gülşen’in tutukluluğuna itiraz | Video 01:50
SON DAKİKA | Şarkıcı Gülşen'in tutukluluğuna itiraz | Video 26.08.2022 | 18:08
Bakan Kurum: ’NAE Sao Paulo’ gemisinin Türk kara sularına girmesine izin verilmeyecek | Video 02:21
Bakan Kurum: 'NAE Sao Paulo' gemisinin Türk kara sularına girmesine izin verilmeyecek | Video 26.08.2022 | 18:05
Melih Altınok | Gülşen meselesini çok ciddiye alıyoruz 04:24
Melih Altınok | Gülşen meselesini çok ciddiye alıyoruz 26.08.2022 | 16:27
Canan Kaftancıoğlu fakir edebiyatı yaparken, kızı Çağla lüks partilerde görüntülendi | Video 01:47
Canan Kaftancıoğlu "fakir" edebiyatı yaparken, kızı Çağla lüks partilerde görüntülendi | Video 26.08.2022 | 14:45
Mehmet Barlas | Türkiye’nin gündemi Gülşen olmamalı 03:09
Mehmet Barlas | Türkiye'nin gündemi Gülşen olmamalı 26.08.2022 | 14:58
Malazgirt’te cuma namazı | Video 10:39
Malazgirt'te cuma namazı | Video 26.08.2022 | 13:25
SON DAKİKA: Büyük zafer coşkusu! Başkan Erdoğan: Malazgirt’i asla unutturmayacağız | Video 26:12
SON DAKİKA: Büyük zafer coşkusu! Başkan Erdoğan: "Malazgirt'i asla unutturmayacağız" | Video 26.08.2022 | 11:53
Son Dakika: Suriye’ye olası operasyon ne zaman? Bakan Akar’dan flaş açıklama: Yeri ve zamanı geldiğinde... | Video 26:13
Son Dakika: Suriye'ye olası operasyon ne zaman? Bakan Akar'dan flaş açıklama: "Yeri ve zamanı geldiğinde..." | Video 26.08.2022 | 10:41
Suriye’ye olası operasyon ne zaman? Bakan Hulusi Akar A Haber’de yanıtladı | Video 03:46
Suriye’ye olası operasyon ne zaman? Bakan Hulusi Akar A Haber’de yanıtladı | Video 26.08.2022 | 10:28
Bakan Akar’dan Büyük Taarruz’un 100. yılı için açıklamalar: Destanlarla dolu bir tarihimiz var | Video 04:35
Bakan Akar'dan Büyük Taarruz'un 100. yılı için açıklamalar: "Destanlarla dolu bir tarihimiz var" | Video 26.08.2022 | 10:28
Okan Müderrisoğlu | ’İktidar isterim dostumla saman tepmesin postuma’ 03:43
Okan Müderrisoğlu | 'İktidar isterim dostumla saman tepmesin postuma' 25.08.2022 | 17:00
Tarihi ucuz konut projesinde taksitler belli oldu | Video 02:21
Tarihi "ucuz konut" projesinde taksitler belli oldu | Video 25.08.2022 | 15:31
Başkan Erdoğan Ahlat’tan dünyaya ilan etti! Mücadelemiz bitmeyecek | Video 22:19
Başkan Erdoğan Ahlat'tan dünyaya ilan etti! "Mücadelemiz bitmeyecek" | Video 25.08.2022 | 15:24
Mehmet Barlas | 6’lı masanın kaderi HDP’nin elinde 03:10
Mehmet Barlas | 6'lı masanın kaderi HDP'nin elinde 25.08.2022 | 15:18
SON DAKİKA! Türk F-16’larına Yunan tacizi! MSB kaynakları: Gerekli karşılık verildi | Video 03:17
SON DAKİKA! Türk F-16'larına Yunan tacizi! MSB kaynakları: "Gerekli karşılık verildi" | Video 25.08.2022 | 10:28
F-16’lardan nefes kesen gösteri | Video 01:39
F-16'lardan nefes kesen gösteri | Video 25.08.2022 | 09:06

İstanbul'a dolu yağd.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA