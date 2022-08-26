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OTOMATİK OYNAT
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İstanbul'a dolu yağdı | Video 26.08.2022 | 18:38
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SON DAKİKA | Şarkıcı Gülşen'in tutukluluğuna itiraz | Video 26.08.2022 | 18:08
02:21
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Melih Altınok | Gülşen meselesini çok ciddiye alıyoruz 26.08.2022 | 16:27
01:47
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Mehmet Barlas | Türkiye'nin gündemi Gülşen olmamalı 26.08.2022 | 14:58
10:39
Malazgirt'te cuma namazı | Video 26.08.2022 | 13:25
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Okan Müderrisoğlu | 'İktidar isterim dostumla saman tepmesin postuma' 25.08.2022 | 17:00
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Tarihi "ucuz konut" projesinde taksitler belli oldu | Video 25.08.2022 | 15:31
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Başkan Erdoğan Ahlat'tan dünyaya ilan etti! "Mücadelemiz bitmeyecek" | Video 25.08.2022 | 15:24
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Mehmet Barlas | 6'lı masanın kaderi HDP'nin elinde 25.08.2022 | 15:18
03:17
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F-16'lardan nefes kesen gösteri | Video 25.08.2022 | 09:06
İstanbul'a dolu yağd.