İstanbul'a nefes aldıran tatil! İstanbul'da trafik yoğunluğu azaldı!
İstanbul'da trafik yoğunluğu azaldı! Detaylar A Haber'de!
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