İstanbul'da 3 terör örgütüne operasyon: 13 gözaltı | Video
İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ, El Kaide ve HTŞ'ye yönelik operasyon düzenlendi. 12 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Söz konusu terör örgütleriyle irtibatlı oldukları saptanan ve Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olarak adlandırılan 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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