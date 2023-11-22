İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı
İstanbul’da akşam saatlerinde mesai bitişi ile beraber trafik yoğunluğu yaşandı. İş çıkış saatine denk gelen yağmur nedeniyle mesai dönüşü trafik adeta kilitlendi.
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