İstanbul'da çakar kullanan bir sürücüye 4 bin 64 TL ceza yazıldı

İstanbul'da yapılan huzur uygulamasında narkotik köpeği araçları didik didik aradı. Usulsüz çakar kullanımından bir sürücüye 4 bin 64 TL ceza yazıldı.