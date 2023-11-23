İstanbul'da çakar kullanan bir sürücüye 4 bin 64 TL ceza yazıldı
İstanbul'da yapılan huzur uygulamasında narkotik köpeği araçları didik didik aradı. Usulsüz çakar kullanımından bir sürücüye 4 bin 64 TL ceza yazıldı.
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