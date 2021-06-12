Video Haber İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Tayyip Dede" diye seslenerek böyle durdurdular

İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Tayyip Dede" diye seslenerek böyle durdurdular

İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı
12.06.2021 | 13:33

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tayyip Dede diye seslenerek böyle durdurdular 01:57
İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Tayyip Dede" diye seslenerek böyle durdurdular 12.06.2021 | 13:33
Mahmut Övür | Güney Kore- Bursa hattı 04:19
Mahmut Övür | Güney Kore- Bursa hattı 12.06.2021 | 12:25
Burhanettin Duran | Biden, “demokrasi ittifakını” toparlayabilir mi? 04:30
Burhanettin Duran | Biden, “demokrasi ittifakını” toparlayabilir mi? 12.06.2021 | 11:50
Müsilaj kararı Resmi Gazete'de | Video 01:09
Müsilaj kararı Resmi Gazete'de | Video 12.06.2021 | 00:37
Libya’ya üst düzey ziyaret | Video 01:33
Libya’ya üst düzey ziyaret | Video 11.06.2021 | 21:02
SON DAKİKA HABERİ: 11 Haziran güncel koronavirüs tablosu açıklandı! | Video 06:00
SON DAKİKA HABERİ: 11 Haziran güncel koronavirüs tablosu açıklandı! | Video 11.06.2021 | 19:50
Aytaç Kara: Burada olmak en büyük hayalimdi | Video 00:57
Aytaç Kara: Burada olmak en büyük hayalimdi | Video 11.06.2021 | 18:48
İşte Galatasaray'ın yeni transferi Alpaslan Öztürk'ün ilk açıklamaları! | Video 00:50
İşte Galatasaray'ın yeni transferi Alpaslan Öztürk'ün ilk açıklamaları! | Video 11.06.2021 | 18:40
7 şüpheli Gaybubet Evleri'nde yakalandı! Aralarında o ismin eşi de var | Video 03:18
7 şüpheli Gaybubet Evleri'nde yakalandı! Aralarında o ismin eşi de var | Video 11.06.2021 | 18:17
SON DAKİKA: Telafi eğitimi nasıl olacak? Detaylar A Haber'de aktarıldı | Video 01:42
SON DAKİKA: Telafi eğitimi nasıl olacak? Detaylar A Haber'de aktarıldı | Video 11.06.2021 | 17:52
PKK elebaşı Karayılan yalvardı: Durun artık bizi rahat bırakın herkese sesleniyorum sessiz kalmayın | Video 01:07
PKK elebaşı Karayılan yalvardı: Durun artık bizi rahat bırakın herkese sesleniyorum sessiz kalmayın | Video 11.06.2021 | 17:36
Gurbetçi taraftarlar Roma sokaklarını Türkiye tezahüratlarıyla inletti! | Video 02:40
Gurbetçi taraftarlar Roma sokaklarını Türkiye tezahüratlarıyla inletti! | Video 11.06.2021 | 17:27
SON DAKİKA: Terör örgütü PKK/KCK'ya bir darbe daha! Sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır da etkisiz hale getirildi 05:32
SON DAKİKA: Terör örgütü PKK/KCK'ya bir darbe daha! Sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır da etkisiz hale getirildi 11.06.2021 | 16:27
Başkan Erdoğan Kirli gündemlere itibar etmeden yolumuza devam edeceğiz 03:23
Başkan Erdoğan "Kirli gündemlere itibar etmeden yolumuza devam edeceğiz" 11.06.2021 | 15:29
Başkan Erdoğan'dan Yukarı Afrin Barajı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar 15:31
Başkan Erdoğan'dan Yukarı Afrin Barajı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar 11.06.2021 | 15:18
Haşmet Babaoğlu | Cumhurbaşkanı hangi ABD’nin başkanıyla görüşecek? 02:43
Haşmet Babaoğlu | Cumhurbaşkanı hangi ABD’nin başkanıyla görüşecek? 11.06.2021 | 14:36
Nihat Hatipoğlu | Takva elbisesi daha hayırlıdır 08:50
Nihat Hatipoğlu | Takva elbisesi daha hayırlıdır 11.06.2021 | 14:34
Başkan Erdoğan'dan NATO zirvesi ve ABD mesajı | Video 06:46
Başkan Erdoğan'dan NATO zirvesi ve ABD mesajı | Video 11.06.2021 | 14:28
Başkan Erdoğan'dan NATO zirvesi mesajı 06:51
Başkan Erdoğan'dan NATO zirvesi mesajı 11.06.2021 | 14:29
Başkan Erdoğan, Şehriban Hatun Camii açılışına katıldı | Video 12:22
Başkan Erdoğan, Şehriban Hatun Camii açılışına katıldı | Video 11.06.2021 | 14:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da "Tayyip dede" diye seslenerek durduran çocuklara oyuncak dağıttı.  O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak cuma namazı kılmak için Burhaniye Şehriban Hatun Camii'ne gitti. Erdoğan'ın konvoyu Çamlıca Caddesi üzerinde durdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolda gördüğü çocuklara oyuncak verdi. Oyuncak alan çocuklar çok mutlu olduklarını belirterek Erdoğan'a teşekkür etti. Erdoğan'ın konvoyunun durması ve oyuncak dağıtımı cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde çocukların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Tayyip Dede" diye seslendiği duyuluyor. Bazı vatandaşlar da makam aracının yanında Erdoğan ile sohbet edip fotoğraf çektiriyor. Bu sırada Erdoğan'ın yanında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da olduğu görülüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA