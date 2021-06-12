İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Tayyip Dede" diye seslenerek böyle durdurdular
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:57
04:19
Mahmut Övür | Güney Kore- Bursa hattı 12.06.2021 | 12:25
04:30
Burhanettin Duran | Biden, “demokrasi ittifakını” toparlayabilir mi? 12.06.2021 | 11:50
01:09
Müsilaj kararı Resmi Gazete'de | Video 12.06.2021 | 00:37
01:33
Libya’ya üst düzey ziyaret | Video 11.06.2021 | 21:02
06:00
SON DAKİKA HABERİ: 11 Haziran güncel koronavirüs tablosu açıklandı! | Video 11.06.2021 | 19:50
00:57
Aytaç Kara: Burada olmak en büyük hayalimdi | Video 11.06.2021 | 18:48
00:50
03:18
01:42
01:07
02:40
05:32
03:23
Başkan Erdoğan "Kirli gündemlere itibar etmeden yolumuza devam edeceğiz" 11.06.2021 | 15:29
15:31
Başkan Erdoğan'dan Yukarı Afrin Barajı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar 11.06.2021 | 15:18
02:43
Haşmet Babaoğlu | Cumhurbaşkanı hangi ABD’nin başkanıyla görüşecek? 11.06.2021 | 14:36
08:50
Nihat Hatipoğlu | Takva elbisesi daha hayırlıdır 11.06.2021 | 14:34
06:46
Başkan Erdoğan'dan NATO zirvesi ve ABD mesajı | Video 11.06.2021 | 14:28
06:51
Başkan Erdoğan'dan NATO zirvesi mesajı 11.06.2021 | 14:29
12:22
Başkan Erdoğan, Şehriban Hatun Camii açılışına katıldı | Video 11.06.2021 | 14:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da "Tayyip dede" diye seslenerek durduran çocuklara oyuncak dağıttı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak cuma namazı kılmak için Burhaniye Şehriban Hatun Camii'ne gitti. Erdoğan'ın konvoyu Çamlıca Caddesi üzerinde durdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolda gördüğü çocuklara oyuncak verdi. Oyuncak alan çocuklar çok mutlu olduklarını belirterek Erdoğan'a teşekkür etti. Erdoğan'ın konvoyunun durması ve oyuncak dağıtımı cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde çocukların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Tayyip Dede" diye seslendiği duyuluyor. Bazı vatandaşlar da makam aracının yanında Erdoğan ile sohbet edip fotoğraf çektiriyor. Bu sırada Erdoğan'ın yanında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da olduğu görülüyor.