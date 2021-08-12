İstanbul’da DEAŞ operasyonu! 10 şüpheli yakalandı | Video

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a 7 farklı ilçede operasyon yapıldı. 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beykoz, Esenyurt, Esenler ve Küçükçekmece'de 12 farklı adrese eş zamanlı olarak baskın yapıldı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Geçtiğimiz yılarda terör örgütü DEAŞ'a bağlı faaliyet yürütmüş olan ve halen terör örgütü DEAŞ'a bağlı faaliyet yürüten 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.