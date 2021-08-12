İstanbul’da DEAŞ operasyonu! 10 şüpheli yakalandı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
09:03
01:31
06:03
İran sınırındaki duvarlar yükseliyor | Video 12.08.2021 | 18:05
00:49
10:51
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme! Sudan Devlet Başkanı Ankara'da | Video 12.08.2021 | 16:54
00:46
00:59
Bakan Soylu, kurtarma anına bizzat şahitlik etti | Video 12.08.2021 | 16:03
07:46
02:55
Haşmet Babaoğlu | Sakin... N’olur sakin! 12.08.2021 | 14:19
03:12
Hasan Basri Yalçın | Afganistan nereye? 12.08.2021 | 14:17
08:04
Yavuz Donat | 35 bin ‘feet’te gündem 12.08.2021 | 14:15
02:10
İstanbul’da DEAŞ operasyonu! 10 şüpheli yakalandı | Video 12.08.2021 | 13:40
43:46
12:38
SON DAKİKA: Hükümetin memur maaş zam teklifi belli oldu! 12.08.2021 | 11:59
02:08
Bakan Akar'dan 'Hudut güvenliği' açıklaması: İlave tedbirler alındı 12.08.2021 | 11:05
03:59
Sığınmacılarla ilgili iddialar ve gerçekler 12.08.2021 | 10:46
03:04
İstanbul Çekmeköy'de yaşanan silahlı çatışma güvenlik kamerasında 12.08.2021 | 10:37
00:52
3 yıldır aranan mahrem imamı alnındaki ben ele verdi | Video 12.08.2021 | 10:18
00:51
Mehmetçiğin mermisi yüksek kapasiteli şarjörle ikiye katlandı | Video 12.08.2021 | 09:41
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a 7 farklı ilçede operasyon yapıldı. 10 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beykoz, Esenyurt, Esenler ve Küçükçekmece'de 12 farklı adrese eş zamanlı olarak baskın yapıldı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Geçtiğimiz yılarda terör örgütü DEAŞ'a bağlı faaliyet yürütmüş olan ve halen terör örgütü DEAŞ'a bağlı faaliyet yürüten 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.