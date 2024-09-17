İstanbul’da DEAŞ ve El-Kaide'ye para aktaran 5 şüpheli yakalandı | Video
İstanbul’da radikal terör örgütü El Kaide ve DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden yardım adı altında söz konusu örgütlere para toplayıp aktardıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.
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