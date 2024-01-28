Video Haber İstanbul’da etkili olan kar yağışı caddeleri beyaza bürüdü
İstanbul’da etkili olan kar yağışı caddeleri beyaza bürüdü

İstanbul’da etkili olan kar yağışı caddeleri beyaza bürüdü

28.01.2024 | 23:09

İstanbul Fatih, Kağıthane ve Eyüpsultan’da etkili olmaya başlayan yar yağışı caddeleri ve araçların üzerini beyaza bürüdü.

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