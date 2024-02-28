Video Haber İstanbul'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı | Video
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı | Video

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı | Video

28.02.2024 | 10:09

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) aktif yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile MİT, örgütün hücre evlerine yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalarda firari şahısların sahte kimlik kullandıkları, daha önce yaşadıkları bölgelerden taşındıkları belirlendi. Firari şahısların göz önünde olman sakin yerlerde yalan beyanda bulunarak veya hakkında herhangi bir adli işlem bulunmayan FETÖ/PDY terör örgütüne müzahir şahısların adına ev kiraladıkları tespit edildi. Bu evlerde deşifre olmamak amacıyla gruplar halinde hayatın doğal akışına uygun olarak ikamet ettikleri tespit edilen şüphelilerin, kullandıkları telefon hatlarını başka GSM hatlarına yönlendirdikleri ortaya çıktı.

Ardından harekete geçen güvenlik güçleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik 12 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyon kapsamında; aralarında kamu kurumlarından ihraç personeller ile ve haklarında aranma kararı ve kesinleşmiş hapis cezası olanların da bulunduğu toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

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