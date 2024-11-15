İstanbul'da FETÖ operasyonu: Güncel yapılanmadaki 2 şüpheli yakalandı
İstanbul'da FETÖ operasyonunda örgütün güncel yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen iki şüpheli yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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