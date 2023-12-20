İstanbul'da FETÖ ve DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı | Video 20.12.2023 | 09:56 İstanbul 'da FETÖ/PDY terör örgütü ile DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri iddia edilen 3 şüpheli belirlendi. Ayrıca DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri iddiası bulunan 5 şüpheli tespit edildi.

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Haklarında yakalama kararı da bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik dün operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 8 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.