Video Haber İstanbul’da FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon: 35 gözaltı | Video
İstanbul’da FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon: 35 gözaltı | Video

İstanbul’da FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon: 35 gözaltı | Video

04.10.2022 | 08:55

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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 40 şüphelinin 35’i gözaltına alındı. Yakalanan örgüt üyelerinin, FETÖ’nün güncel yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirtildi.

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