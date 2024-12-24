İstanbul'da FETÖ/PDY operasyonu: Gri kategorideki adam ve eşi yakalandı | Video
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda terörden arananlar listesinde gri kategoride bulunan Cemal Türk ve eşi Melek Türk yakalandı.
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