İstanbul'da fırtına: çatılar uçtu ağaçlar devrildi! o anlar kamerada! | video
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İstanbul'da fırtına ve dolu yağışı etkili olmaya başladı. Kağıthane ve Sultangazi'de fırtına çatıları uçurdu. Bazı noktalara yıldırım düşerken, ağaçlar devrildi. Dolu yağışı da ara ara etkili olurken vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. O anlar kameralara yansıdı.