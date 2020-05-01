İstanbul'da gece yarısı corona virüsü kısıtlamasına rağmen açık kuafördeki 2 kişiye para cezası | Video

İstanbul bağcılar'da corona virüsü tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kuaförde bulunan iki kişiye toplam 6 bin 360 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul Bağcılar'da görev yapan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mahalle Bekçileri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken erkek kuaförünün 23.35 sıralarında açık olduğunu ve içeride iki kişinin bulunduğunu tespit etti.



Kuaförde bulunan iki kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında toplam 6 bin 360 lira idari para cezası kesildi. Kuaför de zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.