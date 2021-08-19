İstanbul’da göçmenlere göz açtırılmıyor | Video
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Başkan Erdoğan’dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na çok sert tepki | Video 18.08.2021 | 22:55
Bir günde 239 Afgan toplam 506 düzensiz göçmen yakalanıp geri gönderme merkezine teslim edildi.