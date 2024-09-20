Video Haber İstanbul'da "GÜRZ-15" operasyonu: 16 gözaltı | Video
İstanbul'da

İstanbul'da "GÜRZ-15" operasyonu: 16 gözaltı | Video

20.09.2024 | 11:03

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı DEAŞ terör örgütüne yönelik 23 ilde son 5 gündür devam eden operasyonlar kapsamında İstanbul'da 16 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik 23 ilde son 5 gündür devam eden operasyonlar sonucu 88 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı. DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik; çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak İstanbul'da faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için gerçekleştirilen operasyonda 16 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerine devam edildiği belirtildi.

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