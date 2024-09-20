İstanbul'da "GÜRZ-15" operasyonu: 16 gözaltı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı DEAŞ terör örgütüne yönelik 23 ilde son 5 gündür devam eden operasyonlar kapsamında İstanbul'da 16 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
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