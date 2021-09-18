Video Haber İstanbul'da hafta sonu trafikte yoğunluk yaşanıyor mu? | Video

İstanbul'da hafta sonu trafikte yoğunluk yaşanıyor mu? | Video

İstanbul'da hafta sonu trafikte yoğunluk yaşanıyor mu? | Video
18.09.2021 | 18:39

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İstanbul'da hafta sonu trafikte yoğunluk yaşanıyor mu? Detaylar A Haber'de...

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