İstanbul'da hava almak için çatıya çıkan vatandaşa polis şoku | Video
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Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sırasında ilginç bir görüntü cep telefonu kameralarına yansıdı. Kısıtlama nedeniyle dışarı çıkamayan bir vatandaş çatıya çıkıp hayatını tehlikeye atınca karşısında polis 'drone'unu buldu. Drone tarafından uyarılan şahıs hemen aşağıya indi.İstanbul Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, drone ile yaptıkları sokak denetimlerinde ilginç sahnelerle karşılaşıyor. 26 Nisan Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bir kişi canını hiçe sayarak çatıya çıktı. Burada hava alıp etrafa bakan şahıs bir anda karşısında, polis drone'unu gördü. İlk başta vatandaş büyük şaşkınlık yaşadı. Drone ile uyarılan şahıs çatıdan inmek zorunda kaldı.O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.