Video Haber İstanbul’da HDP ilçe binasına operasyon! Öcalan'ın fotoğrafları bulundu | Video
İstanbul’da HDP ilçe binasına operasyon! Öcalan'ın fotoğrafları bulundu | Video

İstanbul’da HDP ilçe binasına operasyon! Öcalan'ın fotoğrafları bulundu | Video

06.07.2023 | 14:46

ESENYURT'ta HDP ilçe binasında terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin bulunduğunu belirleyen terör polisi, ilçe binasına operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda terörist fotoğrafı, yasaklı yayın, pankartla beraber Öcalan fotoğrafları ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Şube müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Halkların Demokratik Partisi (HDP)'nin Esenyurt'taki ilçe binasında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının bulunduğu tespit edildi. Ekipler binaya bu sabah operasyon düzenledi. Operasyonda ilçe binasında yapılan aramada 20 meşale, 4 havai fişek rampası, çok sayıda terör örgütü üyesi fotoğrafları, terörist başı Abdullah Öcalan posterleri, yasaklı yayınlar, suç unsuru içerikli pankartlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

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