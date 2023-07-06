İstanbul’da HDP ilçe binasına operasyon! Öcalan'ın fotoğrafları bulundu | Video
ESENYURT'ta HDP ilçe binasında terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin bulunduğunu belirleyen terör polisi, ilçe binasına operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda terörist fotoğrafı, yasaklı yayın, pankartla beraber Öcalan fotoğrafları ele geçirildi.
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