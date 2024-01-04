Video Haber İstanbul'da helikopter destekli 'Huzur' uygulaması
İstanbul'da helikopter destekli 'Huzur' uygulaması

İstanbul'da helikopter destekli 'Huzur' uygulaması

04.01.2024 | 01:03

İstanbul'da helikopter destekli yapılan huzur uygulamasında araçlar didik didik arandı. Bagajlarda bulunan valiz ve çantalar da narkotik köpeği "Kobe" yardımıyla kontrol edildi.

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