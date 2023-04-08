İstanbul’da helikopter destekli huzur uygulaması | Video
Kent genelinde asayiş ve güvenin sağlanması için helikopter destekli huzur uygulaması yapıldı. Taksim’deki uygulama noktasında bir kişiye 8 bin TL ceza kesildi.
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