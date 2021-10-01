İstanbul'da helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması | Video

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İstanbul'da akşam saatlerinde helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama noktasından biri olan Taksim Meydanında durdurulan bir taksi sürücüsüne ise aracın çalışma ruhsatı olmadığından dolayı bin 339 Türk Lirası cezai işlem uygulandı.