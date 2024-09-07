Video Haber İstanbul’da husumetli 2 ayrı suç örgütü çatıştı... İstanbul emniyeti 29 şüpheliyi gözaltına aldı
İstanbul’da husumetli 2 ayrı suç örgütü çatıştı... İstanbul emniyeti 29 şüpheliyi gözaltına aldı

İstanbul’da husumetli 2 ayrı suç örgütü çatıştı... İstanbul emniyeti 29 şüpheliyi gözaltına aldı

07.09.2024 | 10:33

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, husumetli olan 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonlarda 29 şüpheliyi gözaltına aldı. Örgütlerin arasında çıkan silahlı çatışmalarda 1 kişinin öldüğü hastane önünde çıkan silahlı çatışma da ise; 1 polis memuru, 1 jandarma personeli, 1 özel güvenlik görevlisi ve 2 sivil vatandaş olmak üzere toplam 5 kişinin yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; “Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz” dedi.

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