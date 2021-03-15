Video Haber İstanbul'da İstiklal Caddesi yoğunluk nedeniyle kapatıldı | Video

İstanbul'da İstiklal Caddesi yoğunluk nedeniyle kapatıldı | Video

İstanbul'da İstiklal Caddesi yoğunluk nedeniyle kapatıldı | Video
15.03.2021 | 16:28

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İstanbulluların uğrak yeri İstiklal Caddesi'nde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı. Yoğunluğun artması sebebiyle cadde geçici süreyle kapatıldı.

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