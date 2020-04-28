Video Haber İstanbul'da köpeklere işkence yapan yabacı uyruklu zanlıya polis operasyonu kamerada | Video

İstanbul'da köpeklere işkence yapan yabacı uyruklu zanlıya polis operasyonu kamerada | Video

İstanbul'da köpeklere işkence yapan yabacı uyruklu zanlıya polis operasyonu kamerada | Video
28.04.2020 | 10:42
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İstanbul Esenyurt'ta ihbar üzerine bir adrese giden polis ekipleri, Filistin uyruklu bir kişinin evinde köpeğine işkence yaptığını tespit etti. Evde yapılan aramada uyuşturucu madde de ele geçirildi. Köpek koruma altına alınırken, Mohammad K. gözaltına alındı.

Olay, Esenyurt Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Köpeğe işkence edildiğine dair ihbar alan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri söz konusu adrese giderek Filistin uyruklu Mohammad K.'nın oturduğu dairenin kapısını çaldı. Bir süre kapıyı açmayan Mohammad K. polisin bekleyişi sonrası dairenin kapısını açtı.


Eve giren polis ekipleri Mohammad K.'nin köpeğini bir odada yatak üzerineyken buldu. Köpeğin yattığı yatağın üzerinde kan izleri gören polisler diğer odalarda arama yaptı. Evde aramayı devam ettiren polis ekipleri poşet içerisinde metamfetamin olarak adlandırılan uyuşturucu madde buldu. Polis ekipleri Mohammad K.'yı gözaltına alırken, köpek ise Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

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